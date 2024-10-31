Экс-тренер Довбика и Лунина: Они своей работой заслужили это признание

Экс-тренер "Зари", "Днепра-1" и "Руха" Александр Грицай, под руководством которого в Украине играли Артем Довбик и Андрей Лунин, высказался об украинских футболистах, которые оказались в списке лучших игроков мира в 2024 году:

– Приятно, что ваш бывший подопечный по Днепру-1 Артем Довбик оказался на 29-м месте в списке лауреатов на "Золотой мяч". Он, кстати, после Андрея Шевченко в 2006 году первый украинец в этой номинации. Как прокомментируете?

– Очень рад за него. Он заслуживает этого. Все-таки он в прошлом сезоне стал лучшим голеадором Ла Лиги. Своей работой на поле и своими голами Артем заслужил такое признание!

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– А еще один ваш бывший подопечный по "Заре" Андрей Лунин стал третьим в номинации за звание лучшего вратаря мира в 2024 году. Здесь что скажете?

– За него тоже рад. Все-таки в прошлом сезоне Лунин практически все время был основным вратарем "Реала" и помог команде пробиться в финал Лиги чемпионов, которую мадридцы по итогу выиграли. Андрей и Артем своей работой заслужили это признание.

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– Когда вы Довбика и Лунина тренировали, были мысли, что Артем и Андрей могут оказаться в таких списках лучших игроков мира?

– По Лунину было видно, что он очень перспективный вратарь. Когда Андрей пришел из "Днепра" в "Зарю", его сразу стали наигрывать в основном составе, чтобы потом удачно продать. Так и получилось! Лунина купил в 2018 году "Реал" почти за 9 миллионов евро с бонусами. А вот по поводу Довбика скажу, что тяжело было прогнозировать окажется ли он в списке лучших 30 футболистов мира. Начинал он в "Черкасском Днепре". Затем травма у него была, которую он залечивал. В 2018-2020 годах он играл в Дании за "Мидтьюлланд" и "Сённерйюск". После этого Артем вернулся в Украину, став футболистом "Днепра-1". Непросто ему было, но при Йовичевиче он заиграл! Как итог, в "Днепре-1" у Довбика пошло развитие по накатанной, и он начал прогрессировать.

– Какие главные качества вы можете выделить у Довбика и Лунина?

– У обоих прекрасные человеческие качества. Что касается профессиональных качеств, то здесь стоит отметить, что Артем и Андрей только и делают, что совершенствуются и работают над собой и своим развитием. Как итог, они и пришли к таким вершинам!