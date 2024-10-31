Украинский вундеркинд перешел в академию известного итальянского клуба
Перспективный юноша
15-летний украинский вингер Максим Иванов присоединился к академии "Сампдории" U-16. Контракт между сторонами подписан на один год.
"Из-за войны в Украине семья Максима была вынуждена бежать и переехала в Больяско (Италия) в поисках новой жизни вдали от бомбардировок, что побудило его подписать контракт с "Сампдорией", - говорится в сообщении footballscouting.
Отмечается, что Иванов родился в Киеве 11 июня 2009 года, начал заниматься футболом в 5 лет в местной школе Киевской области. Затем Максим находился в академии ковалёвского "Колоса".
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