Зинченко: Наша история с Владой - это очень современная история любви

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко в своей автобиографической книге "Верить" рассказал об истории любви со своей женой Владой.

"История о том, как мы с Владой стали парой — это очень современная история любви, включающая роман в социальных сетях, множество упущенных возможностей, неудачное предложение и сказочный конец.

Мы познакомились, когда мне было 14 лет, не лично. Она была одним из контактов моего друга в интернете на его странице во "ВКонтакте" - российской версии Facebook, которой в то время пользовались многие украинцы.

Мы пообщались некоторое время. Но она жила в Виннице, недалеко от границы с Молдовой, 13 часов на машине. У нас никогда не было возможности увидеть друг друга в реальной жизни.

Мы потеряли связь на три-четыре года, потом снова нашли друг друга в инстаграме. В этот раз мы планировали встретиться лично. Это должно было быть во время Евро-2016. Она была во Франции с семьей, я – со сборной.

Она пришла на игру против Польши в Марселе, но не сказала мне, где будет сидеть, поэтому я пошел на трибуну с украинскими болельщиками, ища ее после игры. И я нашел ее. Наконец-то мы встретились лицом к лицу.

Я попытался отдать ей свою футболку, но какой-то парень попытался ее порвать. Но в конце концов она ее получила. Она сделала с ней несколько фотографий на стадионе и хранит по сей день. Мы продолжали общаться, но встретиться вторично не удалось. Я вернулся в Россию, чтобы попрощаться с "Уфой", а потом переехал в Манчестер, поэтому мы снова потеряли контакт.

В то время у нее был парень, а у меня была девушка. Время от времени я видел ее в Украине, но казалось, что корабль ушел.

Мы снова начали общаться через пару лет, она в Украине, я в Манчестере. Тогда я сказал себе, достаточно всех этих разговоров и междугородных разговоров. Мне нужно воспользоваться этим шансом.

Я пригласил ее на свидание в Барселону. Я издали чувствовал, что она для меня. Я все время думал о ней и чувствовал ее такой близкой. А дальше все произошло очень быстро. Она посетила меня в Англии, и я сказал: "Я не хочу отношения на расстоянии. Я хочу, чтобы ты переехала ко мне".

Она работала на главном украинском футбольном канале спортивным репортером, большая работа, все время ездила на игры, брала блиц-интервью. Но она меня выбрала. Она оставила работу ради другой жизни в Манчестере.

Я был полностью убежден, что она девушка, с которой я хотел бы провести остаток дней. Я должен был немедленно жениться на ней", - сказал Зинченко.