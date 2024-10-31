Рома принимает Торино. Есть ли Довбик в старте?
Матч 10-го тура Серии А
asroma.com
Сегодня, 31 октября, в рамках 10-го тура
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
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Украинский форвард "волков" Артем Довбик не попал в заявку своей команды на этот матч. Ранее итальянские СМИ писали о разных вещах – или у Артема проблемы с коленом, или он подхватил простуду.
Напомним, что несмотря на отсутствие Довбика, UA-Футбол
???? Ecco la formazione per #RomaTorino ????— AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2024
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/6RcrSBzffE
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