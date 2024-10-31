Зинченко - о первых днях "большой" войны: Мне снились страшные сны. Я почти не спал
Александр рассказал, как он переживал первые дни полномасштабной войны
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинский защитник "
"Всю зиму 2021/22 годов российские войска скапливались у границы с Украиной. Люди дома волновались, но единственная мысль была в том, что Путин блефовал, просто угрожал. Украина – огромная страна. Пытаться завоевать ее – безумие. Чрезвычайных планов никто не создавал. Люди, в сущности, продолжали жить привычной жизнью.
Но потом, 24 февраля 2022 года, моя жена разбудила меня своим плачем. Она сказала: "Все началось. Начали отправлять. Посмотри, они рушат нашу страну". Она так плакала, что едва могла говорить. Мы увидели все эти страшные кадры, видео бомб и ракет, падающих по всей территории Украины ночью. Мы оба были в глубоком шоке.
Мы не знали, где мы находимся. Было ощущение, будто умер кто-то из близких, но гораздо хуже. Мы были в оцепенении, оторванные от мира, не могли понять, что происходит. Я не мог ни есть, ни пить. Мы проводили часы и часы, смотря телевизор и общаясь с семьей и друзьями, размышляя, что может произойти дальше.
Мой дедушка, как мы узнали, в первый день вторжения лежал в больнице в Киеве недалеко от того места, где упали бомбы. К счастью, нам удалось найти кого-то, кто забрал его и отвез в Радомышль, мой родной город, за два часа на запад.
Мне снились страшные сны. Я почти не спал. В течение дня мы проводили часы перед телевизором, просматривая социальные сети и проверяя семью и друзей по телефону.
Тем временем жизнь в Манчестере продолжалась нормальным образом, что еще больше усугубляло ситуацию. На этом этапе мы с женой мало общались. Выразив наши чувства словами, они были бы еще более болезненными. Больше всего я не мог поверить, что это действительно происходит.
Мне было очень трудно сосредоточиться на футболе в первые несколько дней, когда казалось, что Киев окружают с трех сторон и пришли убивать президента Зеленского.
Друзья рассказывали мне, что русские войска пытались войти в Радомышль и прятались в лесах, пытаясь убить мирных жителей в их автомобилях и унести все их имущество. Соседний город Малын был обстрелян ракетами", - сказал Зинченко.
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