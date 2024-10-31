Зинченко: Я все еще виню себя в поражении Манчестер Сити в финале ЛЧ с Челси

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко в своей автобиографической книге "Верить" рассказал о финале Лиги чемпионов сезона 2020/21, в котором "Манчестер Сити" проиграл "Челси" (0:1), а украинец вышел в стартовом составе "горожан" на ту игру.

"Основное внимание (в том сезоне – прим.), видимо, было сосредоточено на Лиге чемпионов, где мы дошли до финала, обыграв "ПСЖ" в полуфинале. Мы все понимали, что это был шанс заставить критиков Пепа замолкнуть.

Мы должны были чувствовать себя уверенно, ведь мы финишировали на 19 очков выше "Челси" в АПЛ. Но они победили нас в полуфинале Кубка Англии в апреле на "Этихаде" и в Премьер-лиге в мае. Пеп оставил Родри вне стартового состава, что стало неожиданностью. Но я не сказал бы, что это вызвало много волнений в раздевалке. Вы играете в финале. Ты слишком занят собой, чтобы беспокоиться о том, что тот или иной игрок не сыграет. Во-вторых, даже самые лучшие тренеры в мире принимают решения, которые не все понимают сразу. Так было всегда и так будет всегда. Со временем, возможно, вы поймете их логику, но в любом случае, я никогда не жаловался бы. Это его работа – принимать такие решения, и он невероятно хорошо с этим справляется.

Я все еще виню себя в поражении. Здесь не может быть двух мнений: Я был дерьмовым. Конечно, мы не играли хорошо коллективно, но гол, решивший судьбу игры, забил игрок, которого я должен был держать в тот момент, Кай Хавертц. Перед тем, как Мэйсон Маунт ввел его в игру, я не сделал правильного шага. Достаточно было сделать несколько шагов. Но из-за того, что я этого не сделал, Хавертц был в полуметре от меня. Я просто смотрю, бегу за ним, а он убегает и оказывается один на один с вратарем. Очевидно, в какой-то момент я не успел среагировать. Это был, пожалуй, самый плохой день в моей футбольной жизни. Такая команда, как "Челси", дошедшая до финала Лиги чемпионов, обязательно накажет вас за это. Я посмотрел этот эпизод спустя несколько месяцев. Я точно его не искал. Я пытался просто забыть об этом – наткнулся на него где-то в инстаграме.

В перерыве Пеп злился, но на меня не так сильно. Я никогда не видел его таким раньше и никогда не видел таким расстроенным после. Он лишь вскользь вспомнил о голе. Но он был так зол, особенно на нападающих, потому что сказал, что они не были достаточно голодными, чтобы создавать моменты. Он говорил: "Я вас не узнаю. Ребята, ну же. Это же финал Лиги чемпионов!".

После финального свистка было невероятно плохое чувство. Мы вернулись в гостиницу, где моя жена была с нашими семьями. Влада ждала меня в номере. Я просто открыл дверь. Мы не сказали друг другу ни слова. Мы просто обнялись. И оба плакали. Мы даже не разговаривали и почти не спали. Это была ужасная ночь.

Но потом мне позвонил по телефону Андрей Шевченко. Это было для меня большим поднятием настроения. Он сказал: "Слушай, ты хорошо сыграл. Поверь мне. И это не только мое мнение". Он пытался меня утешить, потому что знает по собственному опыту (Стамбул 2005), как трудно проиграть в финале. Как главный тренер сборной Украины он также хотел убедиться, чтобы я приехал на Евро с более позитивным настроением. Он хотел придать мне уверенность перед турниром.

И это сработало. Евро спасло мне жизнь. Не знаю, как бы я отреагировал, если бы не присоединился к сборной сразу после этого финала и пережевывал поражение еще несколько недель. Последствия финала были безумными. Я не спал нормально три дня. И я не уверен, сколько раз я ел. Но сборная дала мне свежий взгляд и новую цель, на которой нужно было сосредоточиться. Выиграл или проиграл, но это все равно был удивительный опыт – сыграть в финале Лиги чемпионов. И хотя это оставило у меня эмоциональные синяки, такие вещи в итоге только делают тебя сильнее.

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Когда я вернулся в "Ман Сити" в начале сезона 2021-22, ошибка в финале в Порту все еще жила со мной. Это был большой эмоциональный шрам. Я ловил себя на мысли: "А что если бы я сократил дистанцию ​​и предугадал то забегание Хавертца?".

Фернандинью напоминал мне об этом каждый день на тренировках. Он показывал на руку, где планировал сделать татуировку с трофеем Лиги чемпионов, и говорил: "Спасибо, Алекс. Никакого тату. Благодаря тебе! Он просто шутил со мной. Я люблю этот черный юмор. Потому что если ты не можешь посмеяться над собой, то не сможешь посмеяться ни с кем. Это помогает оставить ошибку в прошлом. Но на это нужно время. Боль засела очень глубоко внутри, и это сказалось на моих выступлениях. Я продолжал говорить себе: "Так ты плохо играешь из-за финала Лиги чемпионов, который был тремя месяцами раньше? Прекрати себя оправдывать. Возьми себя в руки!". Но это правда, но поражение все еще грызло меня, пока я наконец не смирился с ним и не пошел дальше. Хотел бы я быть похожим на Фернандинью и отреагировать по-другому, я бы выступил гораздо лучше. Еще один важный урок, который я извлек", - сказал Зинченко.