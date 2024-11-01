Зинченко: Первая реакция на вторжение РФ - вернуться и воевать или стать волонтером

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко в автобиографической книге "Верить" рассказал о своей реакции на полномасштабное вторжение России в Украину.

"Моя первая реакция – вернуться и воевать или стать волонтером. Мы все хотели быть там, защищая свою страну. Это наш украинский менталитет. Мы рождаемся с ним.

Но потом я поговорил со всеми другими украинскими игроками, которые были за границей, и мы согласились, что можем быть намного полезнее нашим людям из-за пределов страны.

Мы пообещали, что будем продолжать играть в футбол, представлять нашу страну как можно лучше и использовать эту возможность, чтобы высказаться, чтобы мир узнал о происходящем.

Я не политик. Я не могу пойти в парламент Великобритании и выступить с речью. Кто я такой, чтобы говорить? Но в спорте и футболе у ​​нас есть шанс рассказать свою историю. И мы решили, что нужно этим пользоваться. Это наша обязанность. Это на наших плечах.

Это, к слову, не только футболисты. Я знаю много украинцев, которые уехали из страны много лет назад перед войной, но никогда не чувствовали себя настолько украинцами и делают все, чтобы помочь издалека. Наша страна сплочена как никогда.

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Друзья, семья, даже люди, которые намного старше меня, говорят, что не помнят, чтобы мы были настолько объединены. Каждый украинец по-своему пытается оказать положительное влияние. Мы все вместе работаем.

Не потому, что мы хотим завладеть любой не нашей землей. Мы просто хотим защитить себя и свой дом. Я очень горжусь тем, как мы отреагировали как страна. Мы помогаем друг другу, мы поддерживаем друг друга, мы не остановимся. Это наша самая большая сила", - написал Зинченко.