Тренер Ромы: Очень важно, чтобы Довбик восстановился к воскресенью
Иван Юрич объяснил отсутствие украинца во вчерашнем матче
Фото: asroma.com
Главный тренер "Ромы" Иван Юрич после матча 10-го тура Серии А против "Торино" (1:0) рассказал о ситуации с украинским форвардом Артемом Довбиком.
"У Довбика был вирус, и я надеюсь, что он сможет восстановиться к воскресенью. Сегодня мы попробовали ложную девятку, и это хорошо сработало, но очень важно, чтобы восстановился Артем", - приводит слова Юрича Football Italia.
Напомним, в текущем сезоне Довбик провел 12 матчей за "волков" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и оформил 1 ассист.
В воскресенье, 3 ноября "Рома" сыграет на выезде против "Вероны" в рамках 11-го тура чемпионата Италии.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Алина Ерофеева
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