Тренер Ромы: Очень важно, чтобы Довбик восстановился к воскресенью

Главный тренер "Ромы" Иван Юрич после матча 10-го тура Серии А против "Торино" (1:0) рассказал о ситуации с украинским форвардом Артемом Довбиком.

"У Довбика был вирус, и я надеюсь, что он сможет восстановиться к воскресенью. Сегодня мы попробовали ложную девятку, и это хорошо сработало, но очень важно, чтобы восстановился Артем", - приводит слова Юрича Football Italia.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел 12 матчей за "волков" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и оформил 1 ассист.

В воскресенье, 3 ноября "Рома" сыграет на выезде против "Вероны" в рамках 11-го тура чемпионата Италии.