Зинченко: Сити после начала войны показал, что они были со мной в те темные дни

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко в автобиографической книге "Верить" рассказал о поддержке "Манчестер Сити" после полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Пеп Гвардиола оставил меня в запасе на игру против "Эвертона" 26 февраля. Он разговаривал со мной и знал, что я не совсем в том настроении, чтобы играть. Моей головы просто не было. Он это понял.

Поддержка моих одноклубников и всех в "Эвертоне", где играет мой партнер по сборной Украины Виталий Миколенко, вдохновляла меня очень. У них были украинские флаги, завернутые вокруг футболок, а мы распечатали флаг на наших предматчевых куртках.

На земле были баннеры "Мы с Украиной", а на экране сообщения солидарности. Я не могу отблагодарить всех, кто причастен к этому. Видеть, что люди заботятся – это помогло мне немного легче переносить боль. Я не чувствовал себя одиноким.

Три дня спустя в матче против "Питерборо" в Кубке Англии для меня было большой честью носить капитанскую повязку "Сити". Фернандиньо, игравший за "Шахтер", как и я, подошел ко мне в отеле перед игрой и сказал, что они с Пепом Гвардиолой решили, что я должен быть капитаном команды.

Это было так мило с их стороны. Вся команда показала, что они были со мной в эти темные дни. Мне удалось быть частью такого замечательного клуба. Они все собрались за меня, от Пепа до китмена. Каждый день ко мне кто-то подходил и спрашивал, как я.

Клуб был совершенно блестящим. Родри сразу сделал огромный донат. Позже Фернандиньо продал на аукционе футболку, которую он носил во время своей последней игры – победы над "Астон Виллой" со счетом 3:2, принесшей нам титул. "Сити" согласился разрешить Андрею Кравчуку, беженцу из Украины, тренироваться с командой U-23 лет в течение двух месяцев. Один из сотрудников пригласил всю семью физиотерапевта погостить у него. Клубный врач сказал мне, что примет любых сирот.

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А потом был Боб, 71-летний фанат "Сити" с шести лет. Он вез грузовик с медицинскими препаратами из Манчестера в Украину. Какой человек. Хочу от всей души поблагодарить всех.

Я также ощутил поддержку на улицах Манчестера. Я встретил ребенка в магазине; ему было лет десять. Он сказал мне: "Мы все молимся за вашу страну". Надеюсь, все будет хорошо". Когда я это услышал, я сразу заплакал.

Потом я видел этого парня, кажется, из Чехии, с временной татуировкой Украины на плече. Я тоже часто видел машины с флагами Украины. Это только пустяки, но они так много означали для меня и для всех дома в Украине. Они показывают, что мир с нами", – сказал Зинченко.