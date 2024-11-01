Экс-кипер Италии: Мне нравится Довбик, но в Ювентусе он получал бы только оскорбления

Бывший вратарь "Интера", "Арсенала" и сборной Италии Эмилиано Вивиано поделился мыслями о нападающем "Ромы" Артеме Довбике.

"Знаете ли вы, какие бы оскорбления ему пришлось услышать, если бы он играл за "Ювентус"? Когда он принимает мяч, тот отскакивает от него назад.

Мне он нравится, но если сравнивать некоторые аспекты его игры с Влаховичем из "Ювентуса", то у него видны абсурдные технические ограничения", – приводит слова Вивиано Siamo la Roma.