Экс-кипер Италии: Мне нравится Довбик, но в Ювентусе он получал бы только оскорбления
Эмилиано Вивиано сравнил украинца с Душаном Влаховичем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вратарь "Интера", "Арсенала" и сборной Италии Эмилиано Вивиано поделился мыслями о нападающем "Ромы" Артеме Довбике.
"Знаете ли вы, какие бы оскорбления ему пришлось услышать, если бы он играл за "Ювентус"? Когда он принимает мяч, тот отскакивает от него назад.
Мне он нравится, но если сравнивать некоторые аспекты его игры с Влаховичем из "Ювентуса", то у него видны абсурдные технические ограничения", – приводит слова Вивиано Siamo la Roma.
Напомним, в текущем сезоне Довбик провел 12 матчей за "волков" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и оформил 1 ассист.
Ранее наставник "Ромы" Иван Юрич объяснил отсутствие украинца в поединке против "Торино" (1:0).
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