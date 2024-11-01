Сидорчук: Хочу изменить нынешнюю свою ситуацию в Вестерло, и бороться за место в составе

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук объяснил, почему в текущем сезоне он потерял место в составе своей команды.

Опытный хавбек принял участие лишь в трех из 13-ти поединков команды, причем в двух из этих случаев выходил на замену в самом конце игры.

"Это были непростые месяцы для меня. Из-за участия в Евро-2024 я присоединился к клубу позже, уже во время предсезонной подготовки. Учитывая мои физиологическое особенности, это было весомым недостатком. Мой возраст (сейчас ему 33 года, — прим.) и участие в чемпионате Европы не имеют к этому никакого отношения — просто речь о том, как я устроен физически. Мне нужно немного больше времени — и на то, чтобы полностью восстановиться, и на то, чтобы затем вернуть утраченные кондиции.

Но я хочу помочь команде, я определенно хочу что-то значить для "Вестерло". Мне нужно было больше времени, чтобы полностью прийти в форму и достичь нормального уровня. А в тот момент у команды дела шли хорошо, и я потерял свое место в составе. Я осознаю свою нынешнюю роль в команде, но не приму её и продолжу бороться за место в составе. У меня еще полтора года моего контракта с "Вестерло", так что я определенно хочу изменить нынешнюю ситуацию.

Чемпионат Бельгии? Этот турнир дал мне новые возможности. Я много и долго работал, чтобы быть готовым к выступлению на таком уровне. Физически было непросто сразу играть девяносто минут, но в итоге я стал ощущать себя комфортно. Понятно, что сейчас я утратил игровой ритм, но, надеюсь, мне не придется так долго ждать следующей возможности полноценно сыграть в чемпионате Бельгии.

Что касается жизни в Бельгии, то она здесь невероятно хороша. Моя семья имеет здесь все, что ей нужно. Моя жена и дети, которые ходят в международную школу, счастливы", — приводит слова Сидорчука Динамо Київ від Шуріка с ссылкой на Gva.be.