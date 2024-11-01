Вернётся на выходных или на следующей неделе? Названы сроки восстановления Цыганкова

Виктор Цыганков находится на завершающей стадии восстановления после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против "Фейеноорда". Об этом сообщает L'Esportiu.

По информации источника, украинский вингер "Жироны" частично возобновил тренировки в общей группе каталонского клуба.

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Шансы на появление Цыганкова в завтрашней игре с "Леганесом" в Ла Лиге крайне низкие, однако Виктор должен быть готов к поединку против "ПСВ" в рамках ЛЧ.

В текущем сезоне Цыганков записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу в восьми матчах.