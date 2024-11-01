Вернётся на выходных или на следующей неделе? Названы сроки восстановления Цыганкова
Нужно ещё немного подождать
Getty Images
Виктор Цыганков находится на завершающей стадии восстановления после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против "Фейеноорда". Об этом сообщает L'Esportiu.
По информации источника, украинский вингер "Жироны" частично возобновил тренировки в общей группе каталонского клуба.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Шансы на появление Цыганкова в завтрашней игре с "Леганесом" в Ла Лиге крайне низкие, однако Виктор должен быть готов к поединку против "ПСВ" в рамках ЛЧ.
В текущем сезоне Цыганков записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу в восьми матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:L'Esportiu
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю
- Рома побеждает без Довбика, Лунина хотят видеть в Португалии, а Родри — в Мадриде. Главные новости за 31 октября
- Экс-прокурор, которому на 10 лет запрещали работать в госорганах, возглавил Одесскую областную футбольную ассоциацию
- Родри обошел Винисиуса в споре за Золотой мяч. Лунин отреагировал. ФОТО
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн