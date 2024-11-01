Игровая практика для Лунина? Куртуа может пропустить матч Лиги чемпионов против Милана

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы. Он еще не приступил к тренировкам с командой. Об этом сообщает Marca.

Источник отмечает, что бельгийский вратарь пропустит следующий матч "сливочных". Это поединок против “Милана”, который состоится в рамках Лиги чемпионов 5 ноября.

В субботу 2 ноября "Реал" должен был сыграть также против "Валенсии", но матч был перенесен из-за наводнений в Валенсии и других регионах Испании.

Куртуа получил травму 23 октября. Он пропустил матч против "Барселоны". Каталонцы его выиграли со счетом 4:0.

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В общей сложности Тибо в этом сезоне провел девять матчей в Примере, два поединка – в Лиге чемпионов и один – в Суперкубке УЕФА. В его активе четыре сухих встречи, а в пассиве – 10 пропущенных голов.