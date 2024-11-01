Зинченко: Молчание о войне в Украине означает поддержку происходящего

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко в автобиографической книге "Верить" рассказал о своем отношении к молчанию россиян о войне в Украине.

"Достаточно долго я общался с некоторыми людьми, которых знаю с времен Уфы. Один-два из них написали мне, когда началась война: "Мне очень жаль, Алексе, но мы ничего не можем сделать". Конечно, вы можете. Но молчание означает поддержку того, что происходит. Мой маленький круг друзей там уменьшился. Это очень расстраивает.

Я могу вспомнить лишь нескольких заметных россиян, которые высказались против войны. Меня действительно раздражает и возмущает, что большая часть спортсменов осталась абсолютно тихой. У них огромные аудитории, много подписчиков, и они точно знают, что происходит — особенно если они живут за границей и не получают информацию только из российского государственного телевидения. Почему они не выступают и не пытаются это остановить?

Не говорите мне, что они боятся. Не говорите мне эту чушь, которую мне раньше говорили: "О, мы боимся, потому что можем попасть в тюрьму, и нас запретят участвовать в соревнованиях и так далее". Я в это не верю. Возможно, они и боятся, потому что мы видим в социальных сетях фотографии россиян, которых забирают в тюрьму, если они протестуют. Но посмотрите на футболистов, в частности, или на кого-то с большой платформой. Можете ли вы поверить, что если бы все они одновременно написали в Instagram: "Ребята, мы против войны, мы должны ее остановить", то их всех бы арестовали? Конечно, нет. И очень жаль, что они ничего не говорят.

Есть бывший футболист Игорь Денисов. Он легенда "Зенита" из Санкт-Петербурга. Он играл за "Локомотив" Москву, был капитаном сборной России по футболу. Четыре месяца после начала войны он дал интервью на YouTube, назвав вторжение "полным ужасом" и "катастрофой". Он сказал: "Что мы делаем, воюем с нашими соседями?" Он написал Путину через три дня после начала, умоляя его остановить. Он сказал, что немедленно уйдет из футбола, если все еще играл, на знак протеста, потому что это было неприемлемо. В интервью он сказал, что его могут убить или посадить в тюрьму за его слова. Но с ним ничего не произошло. Абсолютно ничего. Вот почему мне трудно не судить других российских футболистов, которые могли бы сделать то же самое.

Я не слышал, чтобы кто-то говорил: "Это моя мечта играть в Лиге чемпионов, моя мечта играть на Чемпионате мира за Россию, поэтому давайте прекратим делать всю эту чушь и позволим всем наслаждаться своей жизнью". Я никогда этого не пойму. Футболисты имеют огромную аудиторию и стремятся играть на высшем уровне в международном футболе. Сейчас им не позволяют, возможно, по какой-то причине? Так что выступайте. Скажите что-нибудь", — написал Зинченко.