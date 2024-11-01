Цыганков пропустил тренировку Жироны, наставник команды рассказал о состоянии украинца

Украинский полузащитник " Жироны " Виктор Цыганков, который только недавно восстановился после повреждения, сегодня отсутствовал на тренировке команды. Об этом сообщает портал Relevo.

Впрочем, как заявил главный тренер команды Мичел, украинец скоро восстановится после травмы.

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"Стуани, Ориоль Ромеу и Эррера вернулись. Джастину и Цыганкову осталось немного на восстановление, а Пау Лопес может быть доступен во вторник против "ПСВ". Есть игроки, которые вот-вот вернутся, но мы хотим, чтобы они хорошо выздоровели и были по-настоящему готовы, потому что у них может случиться рецидив, а это не в наших интересах", - сказал Мичел.

Добавим, что следующий поединок "Жирона" проведет 2 ноября дома против "Леганеса", а на неделе сыграет матч ЛЧ с "ПСВ".