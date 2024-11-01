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Цыганков пропустил тренировку Жироны, наставник команды рассказал о состоянии украинца

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Судя по всему, матч на выходных Виктор пропустит

Цыганков пропустил тренировку Жироны, наставник команды рассказал о состоянии украинца

Фото: LaLiga.com

Новина українською

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков, который только недавно восстановился после повреждения, сегодня отсутствовал на тренировке команды. Об этом сообщает портал Relevo.

Впрочем, как заявил главный тренер команды Мичел, украинец скоро восстановится после травмы.

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"Стуани, Ориоль Ромеу и Эррера вернулись. Джастину и Цыганкову осталось немного на восстановление, а Пау Лопес может быть доступен во вторник против "ПСВ". Есть игроки, которые вот-вот вернутся, но мы хотим, чтобы они хорошо выздоровели и были по-настоящему готовы, потому что у них может случиться рецидив, а это не в наших интересах", - сказал Мичел.

Добавим, что следующий поединок "Жирона" проведет 2 ноября дома против "Леганеса", а на неделе сыграет матч ЛЧ с "ПСВ".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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