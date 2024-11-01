Цыганков пропустил тренировку Жироны, тренер команды рассказал о состоянии украинца
Судя по всему, матч на выходных Виктор пропустит
Фото: LaLiga.com
Украинский полузащитник "
Впрочем, как заявил главный тренер команды Мичел, украинец скоро восстановится после травмы.
"Стуани, Ориоль Ромеу и Янгель Эррера вернулись. Джастину и Цыганкову осталось немного, а Пау Лопес может быть доступен во вторник против ПСВ. Есть игроки, которые вот-вот вернутся, но мы хотим, чтобы они хорошо выздоровели и были по-настоящему готовы, потому что у них может случиться рецидив, а это не в наших интересах", - сказал Мичел.
Добавим, что следующий поединок "Жирона" проведет 1 сентября на выезде против "Севильи", а на неделе сыграет матч ЛЧ с ПСВ.
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