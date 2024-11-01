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Цыганков пропустил тренировку Жироны, тренер команды рассказал о состоянии украинца

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Судя по всему, матч на выходных Виктор пропустит

Цыганков пропустил тренировку Жироны, тренер команды рассказал о состоянии украинца

Фото: LaLiga.com

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Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков, который только недавно восстановился после повреждения, сегодня отсутствовал на тренировке команды. Об этом сообщает портал Relevo.

Впрочем, как заявил главный тренер команды Мичел, украинец скоро восстановится после травмы.

"Стуани, Ориоль Ромеу и Янгель Эррера вернулись. Джастину и Цыганкову осталось немного, а Пау Лопес может быть доступен во вторник против ПСВ. Есть игроки, которые вот-вот вернутся, но мы хотим, чтобы они хорошо выздоровели и были по-настоящему готовы, потому что у них может случиться рецидив, а это не в наших интересах", - сказал Мичел.

Добавим, что следующий поединок "Жирона" проведет 1 сентября на выезде против "Севильи", а на неделе сыграет матч ЛЧ с ПСВ.

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Мичел Санчес Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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