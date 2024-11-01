Довбик может пропустить ближайший матч Ромы

Украинский форвард " Ромы " Артем Довбик продолжает восстанавливаться и может пропустить гостевой матч 11-го тура Серии А против "Вероны", который пройдет 3 ноября, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 27-летний украинец сегодня, 1 ноября, пропустил тренировку команды. Его участие в следующей игре под вопросом.

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Отмечается, что в субботу, 2 ноября, Артем пройдет решающее медицинское обследование, по итогам которого и будет принято решение, отправится ли он на матч с Вероной".

Напомним, что Довбик пропустил матч с "Торино" 31 октября (1:0). При этом данные в итальянских СМИ разнились. Одни писали, что у украинца дискомфорт в колене, а другие – что он подхватил простуду.