Довбик может пропустить ближайший матч Ромы
Состояние украинца оставляет вопросы
Getty Images
Украинский форвард "
По данным источника, 27-летний украинец сегодня, 1 ноября, пропустил тренировку команды. Его участие в следующей игре под вопросом.
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Отмечается, что в субботу, 2 ноября, Артем пройдет решающее медицинское обследование, по итогам которого и будет принято решение, отправится ли он на матч с Вероной".
Напомним, что Довбик пропустил матч с "Торино" 31 октября (1:0). При этом данные в итальянских СМИ разнились. Одни писали, что у украинца дискомфорт в колене, а другие – что он подхватил простуду.
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