Зинченко: Встретившись с Зеленским, я понял, что он абсолютно наш герой

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко в своей автобиографической книге "Верить" рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2023 году, когда он впервые после вторжения РФ приехал в Украину, чтобы обсудить работу UNITED24.

"Когда я зашел к нему в офис, я был удивлен тем, как работают люди вокруг него. Это была очень дружеская атмосфера, с ним было очень легко общаться.

Я сказал ему: "Господин президент, я знаю, что это не часть сценария, но эти слова идут откуда-то из глубины моего сердца. Мы так счастливы, что вы являетесь нашим президентом. Вся моя семья и друзья чувствуют то же самое. Я не знаю, что было бы с нашей страной, если бы вас там не было".

Я никому заранее не говорил, что скажу ему эти слова, потому что не был уверен, уместно ли это. Они пытались меня подготовить: "Не бойся". Никто не говорил мне, что я могу, а что не могу говорить, но я подготовился морально – не хотел быть слишком эмоциональным. Но потом я пожал ему руку, стал говорить и почувствовал себя очень комфортно и близко к нему.

Когда смотришь ему в глаза, ты видишь, как ему тяжело, под каким давлением он находится. Он выглядит совсем другим человеком по сравнению с тем, каким он был три года назад. Он настолько состарился от стресса и давления, что это страшно.

Мне было интересно, как это - сидеть в его кресле и жить его жизнью. Хотя бы одну секунду. Я не уверен, что мог бы это сделать. Я не думаю, что смог бы взять на себя ответственность за миллионы людей, зная, что моя семья и я - цель номер один для убийства. Наверное, тяжело так жить.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В ночь вторжения ему позвонил президент США и сообщил, что россияне пытаются убить его и его семью. Было предложено перевезти его самолетом в безопасное место, а он ответил: "Слушай, я очень ценю все, что ты делаешь. Но мне не нужно такси. Мне нужно оружие и пули".

Несколько лет назад он был телеактером. Разве это не невероятно? Но его история лишь показывает, что неважно, что вы делали в прошлом. Важно то, кем ты являешься сегодня и что ты сейчас делаешь. У меня нет слов о работе, которую он делает для нашей страны.

Я не разбираюсь в политике. Но, встретившись с ним, я понял, что он абсолютно наш герой. Он наш лидер и человек, за которым вы хотите следить в эти темные дни. Нам очень повезло с ним. Он храбрый человек, показавший всему миру, что террористическая агрессия нас не испугает. Мы будем сопротивляться", - сказал Зинченко.