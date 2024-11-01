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Зинченко: Встретившись с Зеленским, я понял, что он абсолютно наш герой

Наши за границей
Обновлено

Зинченко рассказал о своей встрече с президентом Украины

Зинченко: Встретившись с Зеленским, я понял, что он абсолютно наш герой

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко в своей автобиографической книге "Верить" рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2023 году, когда он впервые после вторжения РФ приехал в Украину, чтобы обсудить работу UNITED24.

"Когда я зашел к нему в офис, я был удивлен тем, как работают люди вокруг него. Это была очень дружеская атмосфера, с ним было очень легко общаться.

Я сказал ему: "Господин президент, я знаю, что это не часть сценария, но эти слова идут откуда-то из глубины моего сердца. Мы так счастливы, что вы являетесь нашим президентом. Вся моя семья и друзья чувствуют то же самое. Я не знаю, что было бы с нашей страной, если бы вас там не было".

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Я никому заранее не говорил, что скажу ему эти слова, потому что не был уверен, уместно ли это. Они пытались меня подготовить: "Не бойся". Никто не говорил мне, что я могу, а что не могу говорить, но я подготовился морально – не хотел быть слишком эмоциональным. Но потом я пожал ему руку, стал говорить и почувствовал себя очень комфортно и близко к нему.

Когда смотришь ему в глаза, ты видишь, как ему тяжело, под каким давлением он находится. Он выглядит совсем другим человеком по сравнению с тем, каким он был три года назад. Он настолько состарился от стресса и давления, что это страшно.

Мне было интересно, как это - сидеть в его кресле и жить его жизнью. Хотя бы одну секунду. Я не уверен, что мог бы это сделать. Я не думаю, что смог бы взять на себя ответственность за миллионы людей, зная, что моя семья и я - цель номер один для убийства. Наверное, тяжело так жить.

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В ночь вторжения ему позвонил президент США и сообщил, что россияне пытаются убить его и его семью. Было предложено перевезти его самолетом в безопасное место, а он ответил: "Слушай, я очень ценю все, что ты делаешь. Но мне не нужно такси. Мне нужно оружие и пули".

Несколько лет назад он был телеактером. Разве это не невероятно? Но его история лишь показывает, что неважно, что вы делали в прошлом. Важно то, кем ты являешься сегодня и что ты сейчас делаешь. У меня нет слов о работе, которую он делает для нашей страны.

Я не разбираюсь в политике. Но, встретившись с ним, я понял, что он абсолютно наш герой. Он наш лидер и человек, за которым вы хотите следить в эти темные дни. Нам очень повезло с ним. Он храбрый человек, показавший всему миру, что террористическая агрессия нас не испугает. Мы будем сопротивляться", - сказал Зинченко.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Karamba911 (Львів)
01.11.2024 в 22:50
Чесно!!!!.Якось дивно ,що цей сайт розтягує інтерв'ю Зіни на 2-3дня ,про президента. Фрази які зараз не популярні. Гравець, який не грає ні за клуб ,ні за збірну (це не в обіду до Зміни, травма). Невже це настільки важливо. Але походу це важливо, для кого? Для параші і не тільки з їхніми ботами, а деякі з радістю це підхоплюють.Потім дивуємось Грузії. рашн пропаганда працює, народ фільтруте інфу, і як вона подається.
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Комментарии 4
Karamba911 (Львів)
01.11.2024 в 22:50
Чесно!!!!.Якось дивно ,що цей сайт розтягує інтерв'ю Зіни на 2-3дня ,про президента. Фрази які зараз не популярні. Гравець, який не грає ні за клуб ,ні за збірну (це не в обіду до Зміни, травма). Невже це настільки важливо. Але походу це важливо, для кого? Для параші і не тільки з їхніми ботами, а деякі з радістю це підхоплюють.Потім дивуємось Грузії. рашн пропаганда працює, народ фільтруте інфу, і як вона подається.
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0
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
01.11.2024 в 22:32
шимпанЗЕ
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CVK1993 (Рівне)
01.11.2024 в 22:24
Сидячи в Лондоні можна захоплюватися Зеленський, тим більше, що він сам каже що не розбирається в політиці. Якби він пожив в Україні і відчув би все що тут відчувають мільйони людей, напевно він так не говорив. А можливо це із приказки про трьох синів.
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Матч Футболович
01.11.2024 в 22:08
ох и Зина, так глубоко подлизнул Зедупло... видно, что умом его голова не обезображена, из когорты 73% - ну хоть поржом ... одноклеточное
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