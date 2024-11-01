"Яйца не могут научить куриц, но", - Зинченко сравнил методы работы Гвардиолы и Артеты

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко в свой автобиографической книге "Верить" сравнил методы работы тренеров Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы.

"Тренировки всегда начинаются со сбора и анализа видео. Босс объясняет, как он хочет, чтобы мы играли, а затем повторяет эти ситуации на тренировочной площадке. Эти тактические сборы для меня настоящая радость и удовольствие.

Трудно сказать, чем Микель и Пеп отличаются друг от друга, не смотря на опыт, но оба имеют схожие идеи и делают невероятную работу с точки зрения объяснения игры и того, что они хотят видеть на поле.

Каждая тренировка – это открытие. Проведя пять лет в "Сити", мне часто кажется, что я должен знать эти вещи, но каждый день есть что-то новое для изучения.

Я помню, как Деклан Райс подошел ко мне в начале сезона 2023/24 и сказал: "Вау. Какой сбор. Никогда в жизни мне так не объясняли футбол. Футбол выглядит так просто, когда ты следишь за тем, за тем и за тем".

Это вроде Йохан Кройфф сказал: "Футбол – это простая игра". Однако трудно играть в простой футбол, если у вас нет тренера, разбивающего игру на маленькие части и дающего понять, что важно. Сделайте одно или два касания в нужных областях. Всегда ищите соперников и товарищей по команде. Это на самом деле все.

Деклан спросил меня: "Брат, в "Сити" то же самое?" "Да, то же самое. Я все это видел сто раз", — полушутил я. Это не то же самое, но принципы очень, очень схожи. Цель состоит в том, чтобы доминировать в игре на всех участках поля. Вы начинаете с наращивания, убедившись, что вы играете на первой линии прессинга, затем продолжаете игру до середины и последних третей. Вы должны повсюду быть на высоте против своих соперников.

С точки зрения футбольной философии и блестительности ее исполнения Микель ближе всего к Пепу. Это ощущение, которое я испытываю, когда общаюсь с другими игроками об их тренерах. Мне очень интересно, как разные тренеры видят игру, и я всегда выбираю мнения других игроков относительно того, как их тренируют.

Яйца не могут научить куриц, поэтому это лишь мое обоснованное предположение, но я чувствую, что Микель находится на том же уровне, что и Пеп, и однажды может его превзойти.

Пеп просто существует немного дольше; он видел все уже 1 000 раз. Но это действительно все. Мне также нравится страсть, излучаемая боссом. Он победитель. И, как и все победители, он требует максимальной интенсивности. "Ребята, — любит он говорить, — вы должны делать все по полной. Футбол, вечеринки или в спальне с женой: все на полном ходу", - сказал Зинченко.