Польский инсайдер: Русин сразу не понравился Легии своим отношением
Проявить себя в столичном коллективе не удалось
legia.com
Польский инсайдер Куба Маевски в материале, посвященном украинскому нападающему английского "Сандерленда" Назарию Русину, рассказал, почему у футболиста не получилось заиграть в варшавской "Легии", в которую он перешел в начале 2021 года на правах аренды.
“Уже после первых тренировок было видно, что Русин думает в основном о том, чтобы показать себя – он играл очень эгоистично, наносил удары по воротам с неподготовленных позиций, редко отдавал пас партнерам по команде. И он им, мягко говоря, сразу не понравился своим отношением”, – приводит слова Маевского Meczyki.
Напомним, почти сразу после появления в "Легии" Русин был переведен в дубль, а срок его аренды сокращен.
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