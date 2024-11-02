Покинет Мадрид? Перес решил будущее Лунина и уже рассказал о планах украинцу
Клуб рассмотрит возможность продажи голкипера
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Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может покинуть клуб летом следующего года. Об этом сообщает DefensaCentral.
Президент "сливочных" сообщил голкиперу, что рассмотрит его трансфер летом 2025 года. Однако "Реал" готов отпустить Лунина, если получит "привлекательное предложение". Эти деньги мадридцы хотят потратить на новый второй номер команды – запасного Куртуа.
Также источник отмечает, что украинец находится на карандашах именитых европейских клубов.
13 сентября Лунин продлил контракт с "Реалом" до 2030 года. Однако это не влияет на решение Переса о возможной продаже футболиста.
В этом сезоне Андрей провел три матча в составе "сливочных" и пропустил пять голов. В одном поединке оставил свои ворота сухими.
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