Зинченко: Футбол не всегда хорошо сочетается с политикой

Защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины Александр Зинченко в автобиографической книге "Верить" рассказал о том, как состоялся благотворительный матч Game4Ukraine и свои чувства о войне в Украине.

"Эта игра послала очень мощное сообщение: она показала людям в Украине, что мы не одиноки. Для меня это был один из самых значимых моментов в моей жизни. Это была мечта.

Футбол не всегда хорошо сочетается с политикой. Люди хотят убежать от своих забот, когда они собираются на стадионе. Они не хотят, чтобы им напоминали обо всем, что не так в мире. Существуют также коммерческие факторы.

Несколько клубов АПЛ сначала боялись занять решительную позицию против войны, но в целом реакция была отличной. Российским командам быстро запретили участие в соревнованиях, и футбол послал четкий сигнал, что он не будет закрывать глаза на попытки одной страны уничтожить другую.

Несмотря на то, что люди любят критиковать наш спорт, что он слишком одержим деньгами, футбол в основном занял правильную позицию в этом отношении.

Иногда меня спрашивают, чувствую ли я вину за то, что не в Украине. Я много думал об этом. Вопрос в том, где я могу быть более полезным для своей страны? Воевать как солдат или играть в футбол в АПЛ, зарабатывать деньги, которые я могу отправить людям, на армию, использовать свою платформу, чтобы высказываться и пытаться рассказать остальному миру, что там происходит?

Я не говорю, что я голос Украины. Я бы никогда не претендовал на это. Я также точно не герой. Это далеко не так. Нет ничего героического в том, чтобы играть в футбол в Англии и общаться со СМИ, пока наши отважные солдаты воюют на передовой, а люди дома живут в постоянном страхе.

Но если, скажем, 100 человек сидят в комнате для пресс-конференций и 10 из них обращают внимание на то, что я говорю, я чувствую, что сделал что-то хорошее и позитивное. И эти десять человек могут распространять информацию. Эти десять человек могут рассказать наши истории кому-то другому. И тогда другие будут знать тех, кто сможет распространить сообщение и присоединиться, насколько это возможно.

Я горжусь тем, что могу сделать немного своего вклада в восстановление нашей страны и помочь тем, кто не покладая рук работает на земле".