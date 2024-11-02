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Тренер Ромы - о болезни Довбика: Мне нужно посмотреть на сегодняшнюю тренировку

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Уделив внимание ситуации, связанной с Довбиком

Тренер Ромы - о болезни Довбика: Мне нужно посмотреть на сегодняшнюю тренировку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик продолжает восстанавливаться и может пропустить гостевой матч 11-го тура Серии А против "Вероны", который состоится 3 ноября.

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Главный тренер "Ромы" Иван Юрич на сегодняшней пресс-конференции рассказал о физическом состоянии украинца и его возможности принять участие в игре против "Вероны":

"Сегодня мы увидим Довбика, который проведет тренировку. Потом решим. Мне нужно посмотреть на сегодняшнюю тренировку, кто выздоровел, а кто нет, и тогда мы сделаем свой выбор. Это технический выбор. Мне не важно, играет один или другой. Довбик вчера не тренировался".

Добавим, что по информации итальянских СМИ Довбик перенес вирусную инфекцию.

Напомним, что в этом сезоне украинец принял участие в 12 матчах во всех турнирах и забил пять голов.

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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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