Эвертон сыграет в гостях против Саутгемптона. Примет ли Миколенко участие в матче с первых минут?
"Ириски" сыграют против последней команды чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 10 тура АПЛ "Саутегемптон" встретится с "Эвертоном". Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды.
Your Toffees to face @SouthamptonFC! ????#SOUEVE pic.twitter.com/IGdO2VkKFq— Everton (@Everton) November 2, 2024
Он третий раз подряд появится в основе "ирисок" после травмы, из-за которой защитник пропустил октябрьские матчи сборной Украины. В общей сложности это будет его восьмой матч в АПЛ в текущем чемпионате.
"Саутгемптон" находится на 20 месте первенства с одним очком в активе. "Эвертон" идет на 16 позиции.
Матч начнется в 17.00.
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