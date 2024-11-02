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Эвертон сыграет в гостях против Саутгемптона. Примет ли Миколенко участие в матче с первых минут?

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"Ириски" сыграют против последней команды чемпионата

Эвертон сыграет в гостях против Саутгемптона. Примет ли Миколенко участие в матче с первых минут?

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединке 10 тура АПЛ "Саутегемптон" встретится с "Эвертоном". Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды.

Он третий раз подряд появится в основе "ирисок" после травмы, из-за которой защитник пропустил октябрьские матчи сборной Украины. В общей сложности это будет его восьмой матч в АПЛ в текущем чемпионате.

"Саутгемптон" находится на 20 месте первенства с одним очком в активе. "Эвертон" идет на 16 позиции.

Матч начнется в 17.00.

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