Эвертон сыграет в гостях против Саутгемптона. Примет ли Миколенко участие в матче с первых минут?

В поединке 10 тура АПЛ "Саутегемптон" встретится с "Эвертоном". Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды.

Он третий раз подряд появится в основе "ирисок" после травмы, из-за которой защитник пропустил октябрьские матчи сборной Украины. В общей сложности это будет его восьмой матч в АПЛ в текущем чемпионате.

"Саутгемптон" находится на 20 месте первенства с одним очком в активе. "Эвертон" идет на 16 позиции.

Матч начнется в 17.00.