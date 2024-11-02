Довбик все-таки восстановился к матчу Ромы против Вероны – источник

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик восстановился от болезни. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Он уже поправился и чувствует себя лучше. Из-за температуры Довбик пропустил предыдущий матч в чемпионате против "Торино".

Вероятно, Артем все-таки сможет принять участие в поединке 11 тура с Вероной. Он запланирован на 3 ноября. Довбик сыграет, если не будет форс-мажоров.

Оба следующих поединка римляне проведут в гостях. Кроме "Вероны", подопечные Юрича также сыграют 7 ноября в рамках Лиги Европы с "Рояль Юнион" в Бельгии.

В активе Довбика пять голов в 12 матчах за “Рому” в текущем сезоне. Трижды он забил в Серии А, еще два раза – в Лиге Европы.