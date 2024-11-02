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Сандерленд сыграет против аутсайдера Чемпионшипа. Дал ли тренер шанс Русину?

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Команда из зоны вылета

Сандерленд сыграет против аутсайдера Чемпионшипа. Дал ли тренер шанс Русину?

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 13 тура Чемпионшипа "КПР" дома примет "Сандерленд". Украинский нападающий Назарий Русин снова не попал в стартовый состав "черных кошек".

Ни разу в этом сезоне украинец не вышел в основе своей команды в матче чемпионата. В общей сложности последние четыре поединка он провел на скамье для запасных.

В настоящее время "Сандерленд" возглавляет турнирную таблицу с 28 очками в активе. КПР идет на 23 месте и имеет девять пунктов.

Матч начнется в 17.00.

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Сандерленд КПР Назарий Русин
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