Сандерленд сыграет против аутсайдера Чемпионшипа. Дал ли тренер шанс Русину?

В матче 13 тура Чемпионшипа "КПР" дома примет "Сандерленд". Украинский нападающий Назарий Русин снова не попал в стартовый состав "черных кошек".

Ни разу в этом сезоне украинец не вышел в основе своей команды в матче чемпионата. В общей сложности последние четыре поединка он провел на скамье для запасных.

В настоящее время "Сандерленд" возглавляет турнирную таблицу с 28 очками в активе. КПР идет на 23 месте и имеет девять пунктов.

Матч начнется в 17.00.