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Стартовый состав ЛАСКа на матч чемпионата Австрии. Известно, выйдет ли Таловеров на поле с первых минут

Наши за границей
Обновлено

Украинец является стабильным игроком основы

Стартовый состав ЛАСКа на матч чемпионата Австрии. Известно, выйдет ли Таловеров на поле с первых минут

lask.at

Новина українською

Австрийский "ЛАСК" выложил стартовый состав команды на матч чемпионата против "Хартебрга". Начало матча в 18:00.

Максим Таловеров остался на скамейке запасных. Состав ЛАСКа:

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В этом сезоне 24-летний Максим Таловеров принял участие в 14 матчах за "ЛАСК" во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.

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Источник:
LASK
Опубликовал: Андрей Журба
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