Стартовый состав ЛАСКа на матч чемпионата Австрии. Известно, выйдет ли Таловеров на поле с первых минут
Украинец является стабильным игроком основы
lask.at
Австрийский "ЛАСК" выложил стартовый состав команды на матч чемпионата против "Хартебрга". Начало матча в 18:00.
Максим Таловеров остался на скамейке запасных. Состав ЛАСКа:
Unsere Start-1⃣1⃣ für den Rückrunden-Auftakt gegen den @tsv_hartberg ⚽️ #ASKHTB pic.twitter.com/Mm2AwgzkP6— LASK (@LASK_Official) November 2, 2024
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В этом сезоне 24-летний Максим Таловеров принял участие в 14 матчах за "ЛАСК" во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.
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Источник:LASK
Опубликовал: Андрей Журба
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