У Забарного 93% точных пасов против МанСити, у Миколенко были разные задачи. Оценки украинцев за матч

В 10-м туре "Борнмут" сенсационно дома обыграл "Манчестер Сити" (2:1), а "Эвертон" в гостях уступил "Саутгемптону" (0:1).

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Илья Забарный получил от статистических порталов WhoScored и SofaScore 6,5 и 6,8 балла. Защитник 7 раз выносил мяч, сделал 1 перехват, в одном эпизоде ​​успешно применил дриблинг, выиграл 1 воздушную дуэль, осуществил 40 касаний, 93% точных пасов и 6 длинных точных передач.

Выступление Виталия Миколенко оценили на 6,5 и 6,8 пунктов. Украинец трижды выносил мяч, 4 раза выиграл борьбу за позицию, сделал 1 перехват, заработал 1 фол, сделал 1 точный навес, 1 точную длинную передачу и заблокировал 1 удар. Также в активе защитника 47 касаний и 76% точных пасов.