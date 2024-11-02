Бенфика приехала в гости к последней команде Примейры. Старт команды с Трубиным или без?
Орлы готовятся к очередной встрече в чемпионате
instagram.com/anatoliytrubin81
В рамках 10-го тура португальского первенства "красные" сыграют выездной матч против СК "Фаренсе". Лиссабонский клуб замыкает топ-3 (19 очков), а у хозяев всего 4 балла и 18-я позиция.
???? O ???????????????????? ????????! ⚪#SCFSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/ArsJaSD3f7— SL Benfica (@SLBenfica) November 2, 2024
Анатолий Трубин сыграет 10-й поединок в текущем чемпионате. В трех предыдущих турах украинец пропустил всего 1 мяч от "Жил Висенте" (5:1). Всего на счету экс-вратаря "Шахтера" только 3 "сухие" встречи в национальном соревновании 2024/25.
В игре против "Риу Аве" ему не пришлось совершить ни одного сейва (5:0), а в матче с "Санта-Кларой" нивелировал угрозу в единственном эпизоде (4:1).
Популярное сейчас
- Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Сырский: В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Андрей Лунин вместе со своей женой удивили семейным образом на Хэллоуин
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО