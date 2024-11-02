Бенфика приехала в гости к последней команде Примейры. Старт команды с Трубиным или без?

В рамках 10-го тура португальского первенства "красные" сыграют выездной матч против СК "Фаренсе". Лиссабонский клуб замыкает топ-3 (19 очков), а у хозяев всего 4 балла и 18-я позиция.

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Анатолий Трубин сыграет 10-й поединок в текущем чемпионате. В трех предыдущих турах украинец пропустил всего 1 мяч от "Жил Висенте" (5:1). Всего на счету экс-вратаря "Шахтера" только 3 "сухие" встречи в национальном соревновании 2024/25.

В игре против "Риу Аве" ему не пришлось совершить ни одного сейва (5:0), а в матче с "Санта-Кларой" нивелировал угрозу в единственном эпизоде ​​(4:1).