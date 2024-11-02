Эрлинг Холанд в третий раз в карьере сыграл против Ильи Забарного. Статистика норвежца в этих матчах не впечатляет
Украинец уверенно противостоит одному из лучших нападающих современности
Getty Images
Эрлинг Холанд третий раз в карьере сыграл против Ильи Забарного, украинец снова не дал шанс норвежскому нападающему забить гол в ворота его команды.
В матче 10-го тура АПЛ "Борнмут" обыграл дома "Манчестер Сити" (2:1), эта победа стала исторической для клуба в рамках чемпионата Англии. Кроме того, этот матч стал особенным и для украинского защитника Ильи Забарного, который сумел удержать одного из лучших нападающих современности. Статистика норвежца в этих играх не впечатляет.
Статистика Эрлинга Холанда в матчах против Ильи Забарного:
- 3 матча
- 11 ударов по воротам
- 4 удара в створ
- 0 голов
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Напомним, что Илья Забарный присоединился к "Борнмуту" в январе 2023 года, покинув киевское "Динамо" за 20 млн евро. За это время украинец успел закрепиться в основе, проведя 56 матчей за английский клуб.
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