Эрлинг Холанд в третий раз в карьере сыграл против Ильи Забарного. Статистика норвежца в этих матчах не впечатляет

Эрлинг Холанд третий раз в карьере сыграл против Ильи Забарного, украинец снова не дал шанс норвежскому нападающему забить гол в ворота его команды.

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В матче 10-го тура АПЛ "Борнмут" обыграл дома "Манчестер Сити" (2:1), эта победа стала исторической для клуба в рамках чемпионата Англии. Кроме того, этот матч стал особенным и для украинского защитника Ильи Забарного, который сумел удержать одного из лучших нападающих современности. Статистика норвежца в этих играх не впечатляет.

Статистика Эрлинга Холанда в матчах против Ильи Забарного:

3 матча

11 ударов по воротам

4 удара в створ

0 голов

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Напомним, что Илья Забарный присоединился к "Борнмуту" в январе 2023 года, покинув киевское "Динамо" за 20 млн евро. За это время украинец успел закрепиться в основе, проведя 56 матчей за английский клуб.