Трудная победа Бенфики над аутсайдером и важные сейвы Трубина. Оценки Анатолия за матч
Соперник создал проблемы фавориту
Getty Images / Global Images Ukraine
В 10-м туре чемпионата Португалии "орлы" оформили волевую викторию в гостях над СК "Фаренсе" (2:1).
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Анатолия Трубина на 6,6 и 7,0 баллов. Украинец сделал 3 сейва, осуществил 24 касания, отдал 100% точных пасов и 3 точные длинные передачи.
Экс-вратарь "Шахтера" пропустил шестой мяч в Примейре 2024/25. Только киперы "Порту" и "Спортинга" лучше защищают свои владения, но не стоит недооценивать действия футболистов обороны. 10 ноября "красные" будут принимать в столице "драконов".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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