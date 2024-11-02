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Известно, попал ли Артем Довбик в заявку Ромы на матч против Вероны

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Украинец выздоровел после болезни

Известно, попал ли Артем Довбик в заявку Ромы на матч против Вероны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" объявила финальную заявку на матч против "Вероны". Артем Довбик успел восстановиться и попал в окончательный список Ивана Юрича.

Ранее итальянское издание Corriere dello Sport сообщало о том, что украинский нападающий пропустил игру против "Торино" из-за болезни.

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Напомним, что Артем Довбик забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за итальянскую "Рому" во всех турнирах этого сезона.

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За событиями матча "Верона" - "Рома", который состоится в это воскресенье, 3 ноября в 19:00 (по киевскому времени), можно следить на нашем сайте онлайн>>>

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Андрей Журба
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