Известно, попал ли Артем Довбик в заявку Ромы на матч против Вероны
Украинец выздоровел после болезни
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" объявила финальную заявку на матч против "Вероны". Артем Довбик успел восстановиться и попал в окончательный список Ивана Юрича.
Ранее итальянское издание Corriere dello Sport сообщало о том, что украинский нападающий пропустил игру против "Торино" из-за болезни.
???? I convocati per #VeronaRoma#ASRoma pic.twitter.com/0IVjQB15k2— AS Roma (@OfficialASRoma) November 2, 2024
Напомним, что Артем Довбик забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за итальянскую "Рому" во всех турнирах этого сезона.
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За событиями матча "Верона" - "Рома", который состоится в это воскресенье, 3 ноября в 19:00 (по киевскому времени), можно следить на нашем сайте онлайн>>>
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