Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол
Раскритиковал голкипера сборной Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся матч "Фаренсе" – "Бенфика". Хотя "Бенфика" выиграла игру, Анатолий Трубин не смог сохранить ворота "сухими" и матч завершился со счетом 1:2.
Журналист и блогер JOliveira10 в соцсети X поделился своим мнением по поводу игры украинского голкипера во вчерашнем матче:
"В футболе обычно хорошо иметь вратаря, умеющего делать сейвы. Мне нравился Трубин, когда он пришел, но его уже давно не узнать: он не делает сложных сейвов, и всякий раз, когда бьют по его воротам — это гол. Не надо было инвестировать такие деньги во вратаря, отражающего то, что отражают все. Купите другого, срочно."
Добавим, что в этом сезоне Трубин пропустил 10 мячей в 13 матчах, в 6 встречах голкиперу удалось сохранить ворота "сухими".
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