Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол

Вчера состоялся матч "Фаренсе" – "Бенфика". Хотя "Бенфика" выиграла игру, Анатолий Трубин не смог сохранить ворота "сухими" и матч завершился со счетом 1:2.

Журналист и блогер JOliveira10 в соцсети X поделился своим мнением по поводу игры украинского голкипера во вчерашнем матче:

"В футболе обычно хорошо иметь вратаря, умеющего делать сейвы. Мне нравился Трубин, когда он пришел, но его уже давно не узнать: он не делает сложных сейвов, и всякий раз, когда бьют по его воротам — это гол. Не надо было инвестировать такие деньги во вратаря, отражающего то, что отражают все. Купите другого, срочно."