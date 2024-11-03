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Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол

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Раскритиковал голкипера сборной Украины

Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера состоялся матч "Фаренсе" – "Бенфика". Хотя "Бенфика" выиграла игру, Анатолий Трубин не смог сохранить ворота "сухими" и матч завершился со счетом 1:2.

Читайте такжеТяжелая победа Бенфики на выезде. Фаренсе - Бенфика 1:2. Обзор матча и видео голов

Журналист и блогер JOliveira10 в соцсети X поделился своим мнением по поводу игры украинского голкипера во вчерашнем матче:

"В футболе обычно хорошо иметь вратаря, умеющего делать сейвы. Мне нравился Трубин, когда он пришел, но его уже давно не узнать: он не делает сложных сейвов, и всякий раз, когда бьют по его воротам — это гол. Не надо было инвестировать такие деньги во вратаря, отражающего то, что отражают все. Купите другого, срочно."

Добавим, что в этом сезоне Трубин пропустил 10 мячей в 13 матчах, в 6 встречах голкиперу удалось сохранить ворота "сухими".

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
JOliveira10_
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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