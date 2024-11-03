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ВИДЕО, как болельщики Борнмута пели песню о Забарном после победы над Манчестер Сити

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Илью любят фанаты "вишенок"

ВИДЕО, как болельщики Борнмута пели песню о Забарном после победы над Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Во вчерашнем матче 10 тура чемпионата Англии "Борнмут" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Полный поединок отыграл украинский защитник Илья Забарный.

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После встречи на стадионе включили знаменитую песню об защитнике. Болельщики начали в унисон подпевать.

Видео выложила жена Ильи – Ангелина. Оно быстро набрало популярность в украинском сегменте соцсетей.

Для Забарного это был 10-й матч в текущем сезоне АПЛ. Он провел все поединки от начала до конца.

Сейчас "Борнмут" находится на восьмом месте чемпионата Англии. Отрыв от зоны Лиги чемпионов составляет всего три очка.

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