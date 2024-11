ВИДЕО, как болельщики Борнмута пели песню о Забарном после победы над Манчестер Сити

Во вчерашнем матче 10 тура чемпионата Англии "Борнмут" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Полный поединок отыграл украинский защитник Илья Забарный.

После встречи на стадионе включили знаменитую песню об защитнике. Болельщики начали в унисон подпевать.

Видео выложила жена Ильи – Ангелина. Оно быстро набрало популярность в украинском сегменте соцсетей.

“I wanna dance with Zabarnyi” on the big screens at the Vitality ????????????????????



????: angelinarr_ pic.twitter.com/8hHYHFKCtM