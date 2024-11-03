ВИДЕО, как болельщики Борнмута пели песню о Забарном после победы над Манчестер Сити
Илью любят фанаты "вишенок"
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 10 тура чемпионата Англии "Борнмут" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Полный поединок отыграл украинский защитник Илья Забарный.
После встречи на стадионе включили знаменитую песню об защитнике. Болельщики начали в унисон подпевать.
Видео выложила жена Ильи – Ангелина. Оно быстро набрало популярность в украинском сегменте соцсетей.
“I wanna dance with Zabarnyi” on the big screens at the Vitality ????????????????????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 2, 2024
????: angelinarr_ pic.twitter.com/8hHYHFKCtM
Для Забарного это был 10-й матч в текущем сезоне АПЛ. Он провел все поединки от начала до конца.
Сейчас "Борнмут" находится на восьмом месте чемпионата Англии. Отрыв от зоны Лиги чемпионов составляет всего три очка.
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