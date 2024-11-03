В молодежной АПЛ произошло украинское дерби. Тутеров забил в ворота Манчестер Юнайтед U-21 – ВИДЕО
Это был разгром манкунианцев
Фото: ФК Сандерленд
В так называемой Английской Премьер-лиге-2, где играют команды до 21 года, встретились "Сандерленд" U-21 и "Манчестер Юнайтед" U-21. Итоговый счет этого матча – 5:2.
Пятый гол "черных кошек" забил украинец Тимур Тутеров. Он сместился в центр и пробил в правый угол ворот.
Pick that out ???????? https://t.co/eVmkUJBWTA pic.twitter.com/0azTlRvSK6— SAFC Academy (@AcademyOfLight) November 2, 2024
Для него это второй гол в пяти матчах этого сезона. Также он оформил один ассист.
19-летний Тутеров провел все 90 минут на поле. Также в составе “Манчестер Юнайтед” U-21 полный матч сыграл англичанин украинского происхождения 17-летний Закери Бауманн.
Добавим, что “Сандерленд” U-21 находится на девятом месте в турнирной таблице, а “МЮ” U-21 идет на 14 позиции.
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