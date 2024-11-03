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"Что за матч". Забарный прокомментировал выдающуюся победу над Манчестер Сити

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Может запомниться на всю жизнь

"Что за матч". Забарный прокомментировал выдающуюся победу над Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный оценил выступление своей команды в матче 10-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (2:1).

"Обыграли непобежденных в этом сезоне. Что за матч, что за команда. Поздравляю, "вишни", – написал украинец в Instagram.

По итогам встречи Забарный получил от статистических порталов WhoScored и SofaScore 6,5 и 6,8 балла, соответственно. На счету центрбека 7 выносов, 1 перехват, одно успешное применение дриблинга, выигрыш 1 воздушной дуэли, 40 касаний, 93% точных пасов и 6 длинных точных передач.

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Манчестер Сити Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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