"Что за матч". Забарный прокомментировал выдающуюся победу над Манчестер Сити
Может запомниться на всю жизнь
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный оценил выступление своей команды в матче 10-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (2:1).
"Обыграли непобежденных в этом сезоне. Что за матч, что за команда. Поздравляю, "вишни", – написал украинец в Instagram.
По итогам встречи Забарный получил от статистических порталов WhoScored и SofaScore 6,5 и 6,8 балла, соответственно. На счету центрбека 7 выносов, 1 перехват, одно успешное применение дриблинга, выигрыш 1 воздушной дуэли, 40 касаний, 93% точных пасов и 6 длинных точных передач.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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