Вернулся ли Довбик в основу? Рома объявила состав на матч с Вероной
На месте
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 3 ноября, в рамках 11-го тура Серии А "Рома" сыграет на выезде с "Вероной". Свисток арбитра о начале поединка прозвучит в 19:00.
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В стартовую 11-ку "волков" вернулся украинский нападающий Артем Довбик. Прошлый матч с "Торино" (1:0) он пропустил из-за проблем со здоровьем.
Напомним, что UA-Футбол
???? | Our starting line up for Verona ????????#ASRoma | #VeronaRoma pic.twitter.com/ULp96BeVPE— AS Roma English (@ASRomaEN) November 3, 2024
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