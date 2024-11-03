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Вернулся ли Довбик в основу? Рома объявила состав на матч с Вероной

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Вернулся ли Довбик в основу? Рома объявила состав на матч с Вероной

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 ноября, в рамках 11-го тура Серии А "Рома" сыграет на выезде с "Вероной". Свисток арбитра о начале поединка прозвучит в 19:00.

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В стартовую 11-ку "волков" вернулся украинский нападающий Артем Довбик. Прошлый матч с "Торино" (1:0) он пропустил из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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Артем Довбик Рома Верона
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