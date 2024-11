Вернулся ли Довбик в основу? Рома объявила состав на матч с Вероной

Сегодня, 3 ноября, в рамках 11-го тура Серии А "Рома" сыграет на выезде с "Вероной". Свисток арбитра о начале поединка прозвучит в 19:00.

В стартовую 11-ку "волков" вернулся украинский нападающий Артем Довбик. Прошлый матч с "Торино" (1:0) он пропустил из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

???? | Our starting line up for Verona ????????#ASRoma | #VeronaRoma pic.twitter.com/ULp96BeVPE