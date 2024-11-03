В Испании назвали идеальный клуб для Мудрика - в нем уже играет один украинец
Пока на уровне предположений
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" является одним из лучших вариантов для украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика. Об этом заявил журналист издания El Gol Digital Хесус Карамес.
Отмечается, что спортивное руководство каталонского клуба внимательно следит за великими украинскими талантами, однако на данный момент не совсем ясно, заинтересована ли команда Мичела в подписании украинца.
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При этом единственным реальным вариантом такого трансфера является аренда, поскольку сам Мудрик не планирует отказываться от своего большого контракта с "Челси", рассчитаного до 2031 года.
Напомним, в составе "Жироны" выступает ещё один украинский фланговый полузащитник Виктор Цыганков.
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