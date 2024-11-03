Довбик забил 4-й гол в Серии А и сравнял счет в матче против Вероны. ВИДЕО

Зеки Челик отдал передачу и Артем Довбик реализовал ее ударом с близкого расстояния, установив счет 2:2 на 53-й минуте.

⚽️GOAL???????? | Hellas Verona 2-2 Roma | Artem Dovbykpic.twitter.com/MXCvewaPXh — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 3, 2024

Арбитр Маттео Марченаро дал понять, что просмотрит гол с помощью системы VAR. У судьи были подозрения, что украинец попал в офсайд.

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Впоследствии рефери показал, что офсайда не было и гол засчитан. "Волки" празднуют и поздравляют Артема.