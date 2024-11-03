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Довбик забил 4-й гол в Серии А и сравнял счет в матче против Вероны. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Форвард не отмечался в чемпионате целый месяц

Довбик забил 4-й гол в Серии А и сравнял счет в матче против Вероны. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Зеки Челик отдал передачу и Артем Довбик реализовал ее ударом с близкого расстояния, установив счет 2:2 на 53-й минуте.

Арбитр Маттео Марченаро дал понять, что просмотрит гол с помощью системы VAR. У судьи были подозрения, что украинец попал в офсайд.

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Впоследствии рефери показал, что офсайда не было и гол засчитан. "Волки" празднуют и поздравляют Артема.

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Источник:
Goals Xtra
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.11.2024 в 20:42
Юа Футбол, може проти Верони???...)))
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.11.2024 в 20:42
Юа Футбол, може проти Верони???...)))
Ответить
0
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