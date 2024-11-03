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Мудрик против МЮ: 100% точных пасов и 100% проигранной борьбы. Оценки украинца за матч

Наши за границей
Обновлено

Это была сложная встреча для синих

Мудрик против МЮ: 100% точных пасов и 100% проигранной борьбы. Оценки украинца за матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 10-м туре "Челси" разошелся миром с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" (1:1). Михаил Мудрик появился на поле на 70-й минуте, сменив Чуквунонсо Мадуэке. Для украинца это было шестое появление в АПЛ 2024/25.

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Аналитические порталы WhoScored и SofaScore поставили вингеру 5,9 и 6,1 баллов. Футболист сделал 11 касаний, отдал 100% точных пасов, сфолил в одном эпизоде, 6 раз терял мяч.

Также Михаил ни в одном случае не выиграл борьбу за позицию, несмотря на 4 попытки, совершил 1 неточный навес и еще в одном моменте не смог обыграть соперника с помощью дриблинга.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.11.2024 в 20:55
Стабільний вершник без голови...Легка атлетика втратила фахівця...)
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.11.2024 в 20:55
Стабільний вершник без голови...Легка атлетика втратила фахівця...)
Ответить
0
0
Siren05 (Мариуполь)
03.11.2024 в 20:41
Замечательная статистика!
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