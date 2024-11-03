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Гол Довбика не спас Рому от поражения, но Артем попал в топ-3 игроков матча. Оценки украинца

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Еще одно результативное действие от экс-нападающего Жироны

Гол Довбика не спас Рому от поражения, но Артем попал в топ-3 игроков матча. Оценки украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 11-м туре итальянского первенства "волки" посетили "Верону". "Джаллоросси" дважды уступали в счете, но отвечали точными ударами. Артем Довбик вышел в старте, забил на 53-й минуте, а на 74-й покинул поле. В конце второго тайма столичный клуб пропустил снова и проиграл 2:3.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 7,0 и 7,1 баллов, включив в топ-3 лучших футболистов встречи в составе "капитолини".

Форвард нанес один удар в створ, сделал 25 касаний, 83% точных пасов, выиграл одну борьбу за позицию и одну воздушную дуэль, дважды попадал в офсайд, заработал один фол, 7 раз терял мяч.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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