Гол Довбика не спас Рому от поражения, но Артем попал в топ-3 игроков матча. Оценки украинца

В 11-м туре итальянского первенства "волки" посетили "Верону". "Джаллоросси" дважды уступали в счете, но отвечали точными ударами. Артем Довбик вышел в старте, забил на 53-й минуте, а на 74-й покинул поле. В конце второго тайма столичный клуб пропустил снова и проиграл 2:3.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 7,0 и 7,1 баллов, включив в топ-3 лучших футболистов встречи в составе "капитолини".

Форвард нанес один удар в створ, сделал 25 касаний, 83% точных пасов, выиграл одну борьбу за позицию и одну воздушную дуэль, дважды попадал в офсайд, заработал один фол, 7 раз терял мяч.