Гол Довбика не спас Рому от поражения, но Артем попал в топ-3 игроков матча. Оценки украинца
Еще одно результативное действие от экс-нападающего Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine
В 11-м туре итальянского первенства "волки" посетили "Верону". "Джаллоросси" дважды уступали в счете, но отвечали точными ударами. Артем Довбик вышел в старте, забил на 53-й минуте, а на 74-й покинул поле. В конце второго тайма столичный клуб пропустил снова и проиграл 2:3.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 7,0 и 7,1 баллов, включив в топ-3 лучших футболистов встречи в составе "капитолини".
Форвард нанес один удар в створ, сделал 25 касаний, 83% точных пасов, выиграл одну борьбу за позицию и одну воздушную дуэль, дважды попадал в офсайд, заработал один фол, 7 раз терял мяч.
Популярное сейчас
- Александрия - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Россияне захватили еще два населенных пункта на Донетчине и продвинулись около пятерых – DeepState
- Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол
- Довбик отреагировал на свое итоговое место в борьбе за Золотой мяч
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico