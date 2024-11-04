  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
В тренде

Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии

Наши за границей
Обновлено

Обидный промах

Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Коламбус Крю" с украинцем Евгением Чеберко покинули плей-офф МЛС на стадии 1/8 финала, уступив в гостях "Нью-Йорк Ред Буллз".

Отметим, что Чеберко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Во время серии пенальти при счёте 4:3 удар украинского защитника мог стать финальным, но его парировал голкипер соперника.

В первом поединке "Нью-Йорк" минимально обыграл "Коламбус" - 1:0.

Напомним, "Коламбус Крю" является действующим чемпионом МЛС.

МЛС. Плей-офф. 1/8 финала. Второй матч

"Нью-Йорк Ред Буллз" — "Коламбус Крю" — 2:2 (5:4 пен.)

Голы: Ванзейр, 64, Форсберг, 80, пен. — Арфстен, 55, Рамирес, 90+6

По теме
yellow-arrow
Не тренерское решение. Стало известно, почему Довбик не доиграл матч с Вероной
yellow-arrow
Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, дерби Лондона и много УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 ноября
yellow-arrow
Быстрое взятие ворот после появления Мудрика. МЮ - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
Нью-Йорк Ред Буллс (США) МЛС Коламбус Крю (США) Евгений Чеберко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MLS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости