Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии

"Коламбус Крю" с украинцем Евгением Чеберко покинули плей-офф МЛС на стадии 1/8 финала, уступив в гостях "Нью-Йорк Ред Буллз".

Отметим, что Чеберко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Во время серии пенальти при счёте 4:3 удар украинского защитника мог стать финальным, но его парировал голкипер соперника.

В первом поединке "Нью-Йорк" минимально обыграл "Коламбус" - 1:0.

Напомним, "Коламбус Крю" является действующим чемпионом МЛС.

МЛС. Плей-офф. 1/8 финала. Второй матч

"Нью-Йорк Ред Буллз" — "Коламбус Крю" — 2:2 (5:4 пен.)

Голы: Ванзейр, 64, Форсберг, 80, пен. — Арфстен, 55, Рамирес, 90+6