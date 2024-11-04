Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
Обидный промах
Getty Images/Global Images Ukraine
"Коламбус Крю" с украинцем Евгением Чеберко покинули плей-офф МЛС на стадии 1/8 финала, уступив в гостях "Нью-Йорк Ред Буллз".
Отметим, что Чеберко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Во время серии пенальти при счёте 4:3 удар украинского защитника мог стать финальным, но его парировал голкипер соперника.
В первом поединке "Нью-Йорк" минимально обыграл "Коламбус" - 1:0.
Напомним, "Коламбус Крю" является действующим чемпионом МЛС.
МЛС. Плей-офф. 1/8 финала. Второй матч
"Нью-Йорк Ред Буллз" — "Коламбус Крю" — 2:2 (5:4 пен.)
Голы: Ванзейр, 64, Форсберг, 80, пен. — Арфстен, 55, Рамирес, 90+6
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