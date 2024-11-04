Не тренерское решение. Стало известно, почему Довбик не доиграл матч с Вероной
Артем еще не в лучших кондициях
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 3 ноября, "Рома" потерпела сенсационное поражение от "Вероны" (2:3) в 11-туре Серии А. Один гол в поединке на свой счёт записал и украинский нападающий "волков" Артем Довбик.
Как сообщает Il Romanista, на 74-й минуте Довбик попросил о замене главного тренера своей команды Ивана Юрича. После того, как Артем покинул поле, украинца принялся обследовать медицинский персонал.
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Источник отмечает, что ближайший матч "Ромы" в Лиге Европы против "Сент-Жиллуаза" (7 ноября) Довбик может начать со скамейки запасных.
Напомним, что на позапрошлой неделе Довбик пропустил игру с "Торино" (1:0) в чемпионате Италии из-за вирусного заболевания.
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