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Не тренерское решение. Стало известно, почему Довбик не доиграл матч с Вероной

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Артем еще не в лучших кондициях

Не тренерское решение. Стало известно, почему Довбик не доиграл матч с Вероной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 3 ноября, "Рома" потерпела сенсационное поражение от "Вероны" (2:3) в 11-туре Серии А. Один гол в поединке на свой счёт записал и украинский нападающий "волков" Артем Довбик.

Как сообщает Il Romanista, на 74-й минуте Довбик попросил о замене главного тренера своей команды Ивана Юрича. После того, как Артем покинул поле, украинца принялся обследовать медицинский персонал.

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Источник отмечает, что ближайший матч "Ромы" в Лиге Европы против "Сент-Жиллуаза" (7 ноября) Довбик может начать со скамейки запасных.

Напомним, что на позапрошлой неделе Довбик пропустил игру с "Торино" (1:0) в чемпионате Италии из-за вирусного заболевания.

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Источник:
Il Romanista
Опубликовал: Александр Бураков
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