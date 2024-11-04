Довбик - пророк в пустыне. Наши за границей. Италия

После 2:3 в Вероне "Рома" без побед в гостях во всех турнирах уже в 11-ти матчах подряд, в лиге - в девяти. С двумя победами в последних семи на всех полях. Ближе по очкам в Серии А к зоне вылета, чем к Лиге Европы, не говоря уж о Лиге Чемпионов. Конкретно "Вероне" проиграла четвертый гостевой матч из последних пяти в лиге.

Впервые за семь матчей во всех турнирах римляне забили более одного мяча. Впервые в гостях с апреля. Они воспользовались слабостью "Вероны", худшей команды Серии А по пропущенным. Но "Верона" еще и проиграла шесть матчей из предыдущих семи и пребывала в глубоком кризисе. Впрочем, "Рома", оказывается, еще в более глубоком.

По ударам по воротам "волки" победили в Вероне со счетом 14:7, по владению мячом - 66:34. Создали немало. Но никак не выглядели лучше аутсайдера, играли разобранно, растерянно, некачественно, очень много ошибались, пропускали очень много опасных атак. Не выглядели как команда, казалось, не знают, что делать, как играть.

Исходя из математики и физики событий на поле, они могли выиграть, но исходя из духа событий, справедливо, что проиграли.

Иван Юрич говорит об ошибке арбитров, когда автор второго гола "Вероны" заехал локтем по носу Ндике, об индивидуальных ошибках, как Залевски при первом голе. При этом заявляя, что "Рома" играла хорошо, быстро, создавала, доминировала, что ее стиль игры работает. Но ведь она не имеет право столько позволять соперникам!



В принципе, обозреватели согласны, что матч в Вероне не был провальным, что команда создавала. Отмечают эпизод со вторым голом, который, как считают, должен был быть отменен. Но и отмечают разобранность команды, прямо говорят, что команды нет, что она - корабль без цели, плывущий по ветру, по течению.

"Это Ватерлоо для Юрича", - заявляет Romanews, и все с ним согласны. Иван вернулся после первого кошмара, после 1:5, после изгнания на острове Эльба, победил "Торино". Но другой своей бывшей команде проиграл, и после не ста дней, а лишь четырех, и после такого отправится в изгнание аж до острова Святой Елены.

Он проводит сегодня тренировку команды, и владельцы клуба семья Фридкиных на данный момент не в Риме. Но в прессе уже вовсю мелькают имена новых главных тренеров.

Артем Довбик вернулся после болезни и в Вероне забил свой четвертый гол в сезоне в лиге и шестой во всех турнирах. Также поучаствовал в первом голе "Ромы". То есть играл продуктивно. Он уже просто не мог продолжать. Сообщают, что сам попросил замену на 74-ой минуте при счете 2:2 и что медицинский штаб команды собрался возле него.

Он постоянно смещался на фланги и в глубину поля, даже не прессингуя первым. Часто появлялся в районе углов штрафной площадки соперника, прикрывал мяч корпусом, играл в одно касание назад и в сторону (даже пяткой), находя партнеров по команде (точность передач - 83.3 процента, средняя в команде) и запуская динамичные атаки.

Первый гол римлян начался с его паса в одно касание назад с правого угла штрафной. Пусть и атака была долгой, в итоге перешла на левый фланг, а оттуда в центр. Вскоре после этого он сбросил оттуда же головой в центр, вновь развернулась атака на левый фланг, которую Залевски завершил плохим ударом.

Второй гол также начался с его паса в одно касание назад, правда, метрах в 35-ти от ворот. Далее он сразу же побежал во вратарскую и оттуда замкнул прострел Челика. Причем тянулся выставленной вперед левой ногой, но достал задней правой. И офсайда не было, поскольку за вычерченной линией находились лишь пальцы его руки.

Правда, в итоге он нанес лишь один удар по воротам. 18 передач, 25 касаний мяча - худшие цифры в стартовом составе "Ромы". Дважды попадал в офсайд. Участвовал в пяти единоборствах, выиграв лишь два. Семь раз потерял мяч. И проиграл верховую дуэль во втором голе соперника. Хотя не из-за работы ли того локтем?

Тот же Romanews считает, что он был постоянной опасностью для соперников, и потому партнеры по команде должны были искать его больше. Считает, что он всегда находит правильное касание мяча. Назвал его "Пророком в пустыне". Tuttomercatoweb отмечает "блестящие пасы, умное движение и хорошее завершение".

Другие СМИ вспоминают его болезнь и пропущенные тренировки, также говорят о плохой поддержке, неправильном использовании от партнеров по команде, о тяжелой работе Артема в подыгрыше, о голе настоящего бомбардира, "охотника". "В нормальной команде, которая знает, как поставлять ему мячи, он забил бы сорок за сезон".

Оценки - "6" или "6.5". Все СМИ считают его одним из лучших в команде в матче вместе с автором первого гола Суле и Коне, можно сказать, что большинство считают Довбика лучшим. Кое-где он даже получал оценку "7". Как от Corriere Dello Sport. Gazzetta Dello Sport поставил "6", считая, что в целом оборона "Вероны" его остановила.