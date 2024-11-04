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Хавбек МЮ получил украинский паспорт и был вызван в юношескую сборную - СМИ

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Футболист готов играть за "сине-желтых"

Хавбек МЮ получил украинский паспорт и был вызван в юношескую сборную - СМИ

Фото: Getty Images

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" 17-летний Закери (Захар) Бауманн получил вызов в юношескую сборную Украины, сообщает Sport.ua.

Бауманн поедет в расположение сборной Украины (игроки не старше 2006 года рождения) на первый этап квалификации на Евро U-19.

По информации источника, с помощью УАФ Захар в октябре оформил украинский паспорт и получил украинское футбольное гражданство, что позволит ему играть за "сине-желтых".

В текущем сезоне Бауманн провел 9 поединков за юношеские команды "красных дьяволов", в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Первый раунд квалификации на Евро U-19 состоится с 13 по 19 ноября в Нидерландах. Среди соперников сборной Украины – хозяева нидерландцы и сверстники из Словении и Казахстана. Две лучшие команды выйдут в элит-раунд.

Напомним, Закери Бауманн родился в Болтоне в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.

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Украина U-19 Манчестер Юнайтед Юношеская сборная Украины (U-19) Захар Бауманн
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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