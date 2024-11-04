Реал Мадрид назвал заявку на матч Лиги чемпионов против Милана. Получит ли шанс Андрей Лунин в этой игре?
Основной голкипер Реала продолжает восстанавливаться после травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" объявил список игроков, которые будут готовиться к матчу 4-го тура Лиги чемпионов против "Милана".
Основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа не успел восстановился после травмы и не попал в заявку на домашнюю игру "Реала" в Лиге чемпионов. Украинец Андрей Лунин может получить очередной шанс, чтобы проявить себя в топ-матче на европейской арене.
Напомним, что Тибо Куртуа получил повреждение приводящей мышцы левой ноги еще до Эль-Класико, поэтому Андрей Лунин играл в воротах мадридского клуба в матче против "Барселоны" (0:4).
В этом сезоне 25-летний Андрей Лунин провел лишь три матча за "Реал Мадрид", отстояв на ноль лишь в одной игре.
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2024
???? @acmilan #UCL pic.twitter.com/645dPRwULz
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