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Сыграют ли Лунин и Цыганков? Реал и Жирона огласили заявки на ближайшие матчи ЛЧ

Наши за границей
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Сыграют ли Лунин и Цыганков? Реал и Жирона огласили заявки на ближайшие матчи ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Два испанских клуба, а именно, "Жирона" и "Реал" объявили заявки команд на мати 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов против ПСВ и "Милана" соответственно.

В заявку "Жироны" не попал украинский вингер Виктор Цыганков, который продолжает восстанавливаться после травмы.

А вот украинский кипер "Реала" сыграет против "Милана" - Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы и в заявку на этот матч не попал.

Напомним, что оба матча состоятся во вторник, 5 ноября.

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