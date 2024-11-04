Сыграют ли Лунин и Цыганков? Реал и Жирона огласили заявки на ближайшие матчи ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Два испанских клуба, а именно, "Жирона" и "Реал" объявили заявки команд на мати 4-го тура основного раунда
В заявку "Жироны" не попал украинский вингер Виктор Цыганков, который продолжает восстанавливаться после травмы.
А вот украинский кипер "Реала" сыграет против "Милана" - Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы и в заявку на этот матч не попал.
Напомним, что оба матча состоятся во вторник, 5 ноября.
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2024
???? @acmilan #UCL pic.twitter.com/645dPRwULz
???? CONVOCATÒRIA#PSVGIR #UCL pic.twitter.com/Ni1BncD23Y— Girona FC (@GironaFC) November 4, 2024
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