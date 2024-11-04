Сыграют ли Лунин и Цыганков? Реал и Жирона огласили заявки на ближайшие матчи ЛЧ

Два испанских клуба, а именно, "Жирона" и "Реал" объявили заявки команд на мати 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов против ПСВ и "Милана" соответственно.

В заявку "Жироны" не попал украинский вингер Виктор Цыганков, который продолжает восстанавливаться после травмы.

А вот украинский кипер "Реала" сыграет против "Милана" - Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы и в заявку на этот матч не попал.

Напомним, что оба матча состоятся во вторник, 5 ноября.