Тренер Ромы рассказал, почему Довбик не доиграл матч с Вероной

Главный тренер " Ромы " Иван Юрич высказался по поводу замены Артема Довбика в матче 11-го тура Серии А против "Вероны" (2:3).

Напомним, что ранее была информация, что Артем сам попросил замену из-за проблем со здоровьем.

"Что касается замены Довбика, то он на то время просто уже не выдерживал, поэтому я и выпустил вместо него Бальданцы", – сказал Юрич.

Напомним, что на позапрошлой неделе Довбик пропустил игру с "Торино" (1:0) в чемпионате Италии из-за вирусного заболевания.