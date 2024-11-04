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Тренер Ромы рассказал, почему Довбик не доиграл матч с Вероной

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У Артема не все хорошо

Тренер Ромы рассказал, почему Довбик не доиграл матч с Вероной

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Иван Юрич высказался по поводу замены Артема Довбика в матче 11-го тура Серии А против "Вероны" (2:3).

Напомним, что ранее была информация, что Артем сам попросил замену из-за проблем со здоровьем.

"Что касается замены Довбика, то он на то время просто уже не выдерживал, поэтому я и выпустил вместо него Бальданцы", – сказал Юрич.

Напомним, что на позапрошлой неделе Довбик пропустил игру с "Торино" (1:0) в чемпионате Италии из-за вирусного заболевания.

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Артем Довбик Иван Юрич Рома
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Опубликовал: Михаил Черныш
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