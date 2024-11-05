Тренер Жироны рассказал, когда ждать возвращения Цыганкова

Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал о том, как проходит восстановление травмированного украинского вингера команды Виктор Цыганков.

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"Виктор мог бы присутствовать в заявке на матч ЛЧ с ПСВ (5 ноября). По крайней мере, такие варианты были, но форсировать его восстановление мне кажется неправильным.

Надеюсь, к воскресному матчу с "Хетафе" он будет готов", - сказал Мичел.