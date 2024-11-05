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Тренер Жироны рассказал, когда ждать возвращения Цыганкова

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С ПСВ украинец точно не сыграет

Тренер Жироны рассказал, когда ждать возвращения Цыганкова

ФК Жирона

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Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал о том, как проходит восстановление травмированного украинского вингера команды Виктор Цыганков.

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"Виктор мог бы присутствовать в заявке на матч ЛЧ с ПСВ (5 ноября). По крайней мере, такие варианты были, но форсировать его восстановление мне кажется неправильным.

Надеюсь, к воскресному матчу с "Хетафе" он будет готов", - сказал Мичел.

Напомним, что в текущем сезоне Цыганков записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу в восьми матчах за "Жирону".

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Мичел Санчес Виктор Цыганков Жирона
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Опубликовал: Михаил Черныш
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