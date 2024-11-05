Дулуб: думаю, Забарный уже перерос уровень Борнмута. Еще в УПЛ он демонстрировал не по годам зрелую игру

Тренер Олег Дулуб высказался об украинском центрбеке английского "Борнмута" Илье Забарном.

"Забарный это самый стабильный защитник Украины, который долгое время играет на самом высоком уровне. Думаю, Илья уже перерос уровень "Борнмута". Еще в УПЛ он демонстрировал не по годам зрелую игру.

Какой топ-клуб АПЛ ему подойдет? По профайлу Ильи ему ближе "Челси", но не исключен вариант и с "Манчестер Сити". У него очень качественная первая передача, он умеет начинать атаку, преодолевать свободное пространство. По модельным характеристикам центрального защитника Забарный - это топ-игрок", - сказал специалист.